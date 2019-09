Alvo de investigação, psicologo é preso com 1,3 quilos de maconha em Epitaciolândia

Os índices de cobertura vacinal no Acre vão de mal a pior.

Segundo os dados do Ministério da Saúde (MS), o Acre está abaixo da média brasileira de cobertura em quase todas as vacinas. No ano passado, o Acre obteve um dos piores índices do Brasil.

O Ministério Público do Acre quer entrar na briga para aumentar o percentual de vacinação no Acre, já que é comprovado pela ciência que vacina, em alguns casos, é único método seguro de prevenção de doenças como a poliomielite, por exemplo.

A falta de vacinação está proporcionando a volta de algumas doenças que estavam erradicadas no país, como é o caso do sarampo e o crescimento de meningites.

Além da diminuição do índice vacinal, o governo federal tem acenado com a diminuição de recursos destinados à imunização.

O Ministério Público do Estado do Acre vai reunir nesta quarta-feira, 24, representantes da Secretaria de Estado de Saúde, Secretaria de Saúde de Rio Branco, Secretaria de Estado de Educação, Secretaria de Educação de Rio Branco, Conselho Regional de Medicina; Sindicato dos Médicos do Acre para apresentar dados de imunização do Estado, como estratégias conjuntas com as diversas instituições com vistas a melhorar os índices atuais de cobertura vacinal.

A entrevista coletiva acontece ás 9 horas, no MP, Edifício-Sede, Rua Marechal Deodoro, nº 472, Centro, Rio Branco