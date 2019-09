Ainda não sabe qual escola escolher? Ferramenta online ajuda nessa decisão; confira

Apesar do alinhamento político ao Governo Federal -e quatro meses depois de seu lançamento – o Governo do Acre só fez uma adesão ao programa Saúde da Hora. Apenas Mato Grosso e Paraíba apresentam tão baixa adesão no país, segundo balanço divulgado nesta terça-feira (24) pelo Ministério da Saúde.

O Acre possui 238 Unidades de Saúde da Família em funcionamento -e passíveis de adesão – com atuação de 209 Equipes de Saúde da Família (ESF), cobrindo 76% da população (623 mil), além de 132 Equipes de Saúde Bucal, alcançando 140 mil pessoas. Não foi divulgada a USF que participará do Saúde da Hora.

Depois da adesão, as unidades que recebiam R$ 21,3 mil para custeio de até três equipes de Saúde da Família passam a receber R$ 44,2 mil caso optem pela carga horária de 60h semanais, o que representa um incremento de 106,7% ao incentivo de custeio.

Ainda com a opção de funcionamento por 60h, caso a unidade possua atendimento em saúde bucal, o aumento pode chegar a 122%, passando de R$ 25,8 mil para R$ 57,6 mil.

Em Rio Branco já existem programas parecidos, com a abertura de pelo menos seis unidades de saúde aos sábados. Para participar do programa, as Secretarias Municipais de Saúde precisam enviar proposta ao Ministério da Saúde, por meio de sistema online, indicando quais são as USF que desejam adaptar para o modelo de horário estendido. Após análise e aprovação do pedido, o Ministério da Saúde repassa incentivo de adesão que pode variar entre R$ 22,8 mil para USF que optar pela carga de 60h sem atendimento odontológico e de R$ 31,7 mil para USF que contar com equipes de saúde bucal.

Para as que optarem pelo turno de 75h semanais, são repassados cerca de R$ 60 mil de incentivo. Esses recursos devem ser usados para preparar as unidades que vão funcionar no novo formato.