Adolescente de 15 anos é ferido com um tiro após cometer roubo em farmácia na Sobral

Mais uma tentativa de homicídio foi registrada na capital. O adolescente L.S.N de 15 anos, foi ferido com um tiro em via pública na noite desta segunda-feira (23) na rua São Salvador, no bairro João Eduardo II, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia repassadas a reportagem do ac24horas, o adolescente com outros comparsas em um veículo modelo HB20 de cor preto, teriam roubado duas farmácias na região da Baixada da Sobral. Ao tentarem fazer o terceiro roubo a uma farmácia localizada na Estrada da Sobral em frente a praça da Semsur, um homem não identificado ao perceber que se tratava de um assalto, puxou uma arma de fogo da cintura e efetuou vários tiros contra os assaltantes, o menor de 15 anos, foi ferido com um tiro nas costas que o projétil se alojou no peito. Os comparsas de L.S.N fugiram no carro deixando o parceiro. Mesmo ferido, o adolescente ainda conseguiu correr e entrou numa casa pedindo ajuda.

A ambulância do Samu foi acionada e conduziu a vítima em estado grave ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

A Polícia Militar esteve no local e após colher as características dos autores do crime e do carro, fizeram rondas na região em busca de prender os criminosos, mas ninguém foi preso.

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e à Pessoa (DHPP).