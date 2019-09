A nova missão do Gerlen!

O deputado Gerlen Diniz (progressistas) volta a liderança do governo na nova temporada. Ele está ciente dos desafios. Sabe que assume em meio a uma crise entre a “base” parlamentar e o governo. Durante a coletiva concedida no gabinete da presidência da Aleac, deu para perceber que não será o mesmo da temporada passada quando foi trocada pelo deputado Luís Tchê (PDT).

Apesar do pouco tempo na primeira investida de líder, ele aprendeu as regras do jogo rapidamente. Já se propôs a dialogar para recompor a base, pediu ao governador Gladson Cameli que reveja as exonerações das cotas dos deputados na administração, quer apoio e cobertura para a liderança por parte de toda a equipe de governo, afinar o discurso com a Casa Civil que faz a coordenação e articulação política e linha direta com a equipe para responder a altura as críticas da oposição.

Antes, porém, terá que convencer seus colegas de parlamento de que quem é base não fica em cima do muro. Ou é ou não é! O é, é; o não é, não é! Entendeu, Noé?! Gerlen também quer tomar o remo da oposição que está sentada na popa do casco manobrando!

. Depois da pancada na moleira que o governo deu nos deputados da base com as exonerações, alguns visitaram a Casa Civil para tomar café com o secretário Ribamar Trindade.

. Eu não vi, me contaram, vendo o peixe com escama e tudo, que um certo parlamentar até pediu perdão por ter ajudado a derrubar os vetos.

. “Dr. Ribamar eu fui enganado, ludibriado, logrado e tapeado, isso eu juro para o senhor”, teria dito o parlamentar.

. Como diz o Adamastor:

. “Minha Nossa Senhora”!

. A propósito, o chefe da Casa Civil, Ribamar Trindade, cumpre seu papel fielmente ao defender e articular a favor do governador Gladson Cameli;

. Estranho seria operar ao inverso!

. Outra:

. É ilação imaginar que há algum tipo de desentendimento de Ribamar com o representante do Acre em Brasília, Ricardo França.

. Os dois, além de amigos, operaram em áreas diferentes do governo, mas com o mesmo objetivo de ajudar a administração de Gladson.

. Depois das exonerações que gerou a crise da base do governo, o deputado José Bestene (Progressistas) não deu mais nem um pio…

. Tá que nem curió de muda!

. O deputado Roberto Duarte (MDB) promete descascar na sessão de hoje!

. Já o deputado Luís Tchê, cabeça de peixe pelos anos de experiência, não pretende retaliar o governo porque deixou a liderança.

. Disse a Coluna que faz parte do processo político:

. “Estava líder, sou deputado”.

. Quem “estar” não é, disseste-te bem!!

. Se a gente for puxar o fio da meada do que é na vida, no frigir dos ovos, quando chega o fim da existência ninguém é nada, nadica dona Chica!

. O mundo é sem fundo!

. Tipo o poema do Goulart: Uma parte de mim é todo mundo/ outra parte é ninguém fundo sem fundo…

. Como diz o seu Zé Coveiro, que já enterrou mais de mil:

. Prá quê brigar, né?!

. No governo Jorge Viana (1998-2016) o PSDB era um dos principais aliados do PT, qual o problema do Minoru Kinpara se aninhar no ninho tucano?

. Aliás, voltando um pouco no tempo, quando Jorge Viana foi prefeito de Rio Branco pelo PT, a vice Regina Lino, então do PSDB, era tucana de alta plumagem.

. Realizaram um excelente trabalho, PT-PSDB!

. Era uma paixão doida, até que o PCdoB até que o PC do B se meteu no relacionamento e os tucanos foram cantar em outra freguesia.

. É que tudo muda com o tempo, ou a mudança é só na aparência?

. A essência é a mesma…

. A prefeita Fernanda Hassem garante correção do PCCR aos servidores da Educação de Brasileia, e também a aplicação do Piso Salarial Nacional.

. Os benefícios já estão garantidos no salário do mês de setembro.

. Esta era uma reivindicação antiga da categoria, que lutava há pelo menos 11 anos pela correção do PCCR.

. Além do acréscimo salarial a todos os professores no valor igual ao recebido no ticket alimentação, a lei sancionada pela prefeita Fernanda Hassem também terá reflexos no aumento salarial em provimento de férias, 13º salário, FGTS, aposentadoria.

. A Lei garante ainda aplicação da progressão na carreira pelo PCCR e a garantia de aposentaria com salário reajustado.

. A que se ressaltar o processo de diálogo da gestão municipal com a categoria e o Sindicato da Educação em busca de soluções para demandas dos servidores.

. Também a que se destacar que esse é o cumprimento de uma das metas contidas no Plano de Governo de Fernanda Hassem, que mesmo em meio à grave crise econômica pela qual passa os municípios, conseguiu cumprir sua promessa com os servidores da Educação.

