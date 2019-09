Trem de pouso de avião recolhe, aeronave sai da pista e vai parar em matagal

Dezoito lutadores de box de Porto Walter, Marechal Thaumaturgo e Cruzeiro do Sul se enfrentaram em nove lutas na noite deste sábado no Nauas Contender, como parte da 6° edição do Festival do Milho.

As lutas foram realizadas no Ginásio Alderlan da Silva.

Houve também uma luta feminina, que teve como vencedora Leidiana, a Leleide viúva negra. “É minha primeira luta e vencer me fez querer seguir lutando”, citou.

A premiação varia entre R$ 700 e R$ 250.

O prefeito Zezinho Barbary, fez questão de realizar as competições, “Como forma de garantir entretenimento para a população e incentivar a prática esportiva”.

O senador Sérgio Petecão, prestigiou o evento e parabenizou Barbary “pela realização do Festival com programação diversificada que reúne as famílias de Porto Walter”.

Os vereadores Rosildo Cavalcante e Alailson Pinheiro, o prefeito do Jordão, Elson, e o deputado estadual Edvaldo Magalhães assistiram às lutas de boxe.

Fotos de Sérgio Vale: