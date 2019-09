Primeira-dama acompanha Gladson na Semana do Clima nos EUA

Uma delegação do Acre participa das agendas que compõem a Semana do Clima em Nova Iorque. As atividades incluem as estratégias de conservação e desenvolvimento sustentável da Amazônia acreana. A Semana do Clima de Nova Iorque ocorre na data alusiva ao aniversário da Declaração de Nova York sobre Florestas, que tem como estados membros brasileiros signatários Acre, Amazonas e Amapá.

Vários encontros voltados para a temática da conservação estão ocorrendo esta semana. Quem acompanha o governador Gladson Cameli é sua esposa, a primeira-dama Ana Paula Cameli. Ela fez um registro do encontro com os governadores do Amazonas, do Mato Grosso e do Amapá.

“Na agenda do nosso governo estão as estratégias de conservação e desenvolvimento sustentável da Amazônia acreana. O governador Gladson falou sobre nossa política de governo com base na geração de emprego e renda preservando nossas florestas”, escreveu.

Segundo a primeira-dama, o momento favorece o estreitamento de laços e articulação com as primeiras-damas dos demais estados do Norte. “Com responsabilidade e um bom planejamento podemos ir longe. Precisamos preservar nossas riquezas naturais com olhar voltado para o bem das pessoas e para o nosso futuro”, disse Ana Paula.