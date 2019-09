Operação contra queimadas embarga desmate e aplica R$ 42,5 mil em multas no Acre

Pela segunda semana consecutiva as companhias Gol e LATAM lançaram uma promoção de passagens nos voos do Acre e ainda com opção de parcelamento em 12 vezes. Neste final de semana é possível comprar os bilhetes de ida e volta de Rio Branco para Cruzeiro do Sul por R$ 438,84. Por esse mesmo valor é possível viajar de Cruzeiro do Sul para a capital estado em voo direto da Gol.

Nos voos sem escalas da LATAM de Rio Branco para Guarulhos (SP) as passagens de ida e volta estão disponíveis por R$ 716. Você pode parcelar esse valor em 12 parcelas sem juros de R$ 69. (Veja na imagem abaixo). a capital acreana para Brasília, também em voo direto, os bilhetes de ida e volta podem ser comprados nesta promoção por R$ 716,00. Quem está em Brasília ou em São Paulo pode viajar para o Acre pagando o mesmo valor.

Os outros destaques são as passagens de ida e volta de Rio Branco para Manaus em voo direto da Gol disponíveis nesta promoção por R$ 814,4 e para Belém você viaja pagando R$ 854 pelos bilhetes de ida e volta. Que tal tomar um banho de mar no Rio de Janeiro para aliviar o calor? Também encontramos promoção. As passagens de ida e volta de Rio Branco para o Rio de Janeiro custam R$ 1.165,07.

Além das ofertas da promoção de passagens aéreas baratas, neste final de semana você pode reservar o hotel com descontos de até 40%. Os menores preços são para viagens nos meses de outubro, novembro e dezembro (até 20/12). As duas promoções terminam às 8 horas de segunda-feira (23;09).

Passagens de ida e volta com taxas incluídas nos voos de Rio Branco

Partindo de Rio Branco

Garanta aqui as passagens para Cruzeiro do Sul a partir de R$ 438

Garanta aqui as passagens para Manaus a partir de R$ 814

Garanta aqui as passagens para Brasília a partir de R$ 715

Garanta aqui as passagens para São Paulo a partir de R$ 716

Garanta aqui as passagens para Rio de Janeiro a partir de R$ 1165

Garanta aqui as passagens para Recife a partir de R$ 1228

Garanta aqui as passagens para Vitória a partir de R$ 1284

Garanta aqui as passagens para Curitiba a partir de R$ 1350

Garanta aqui as passagens para Belém a partir de R$ 945

ACESSE AQUI A PÁGINA DA PROMOÇÃO DA LATAM

GARANTA AQUI HOSPEDAGEM COM DESCONTO QUE PODE CHEGAR A 40%

REGRAS DA PROMOÇÃO: As ofertas estão disponíveis para viagens entre os meses de outubro, novembro e dezembro de 2019, exceto nos feriados deste período. Os preços citados neste texto são por pessoa e estão com as taxas de embarques incluídas. O número de assentos promocionais é limitado. Por isso, os preços podem sofrer alterações quando você for pesquisar. A compra das passagens poderá ser feita até às 8 horas de segunda-feira (23/09).

FONTE: TUDO VIAGEM