O ac24horas leva você para um voo no interior do Acre; veja vídeo

Com a presença da secretária de Saúde, Mônica Feres, da coordenadora da Central de Transplantes, Rejeane Ferrari, além de médicos, técnicos e representantes de transplantados, a sessão solene proposta pelo deputado Luis Tchê (PDT), que se encontra reunido com deputados da base no andar de cima, ocorre na manhã desta segunda-feira, 23.

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Nicolau Júnior (Progressistas), destacou a importância da Central de Transplantes do Acre. O deputado Roberto Duarte (MDB) se disse impressionado com esse trabalho de alta complexidade e cobrou mais apoio do governo para o programa.

A equipe médica lembrou que as pessoas ainda não têm consciência da importância do Transplante. Fígado, córnea e rins são os órgãos mais transplantados no Acre. A sessão está sendo presidida por Roberto Duarte.