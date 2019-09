Mailza participa de leilão beneficente em prol do Hospital de Amor

A senadora Mailza Gomes (Progressistas-AC) participou neste domingo (22) em Brasiléia, do 1º Leilão Beneficente Direito de Viver em prol do Hospital de Amor de Rio Branco – Unidade do Instituto de Prevenção ao Câncer do Hospital de Barretos. O evento foi realizado no Santuário de São Francisco de Assis e reuniu empresários, pecuaristas, colaboradores e a sociedade em geral num grande ato de solidariedade. O evento realizado em parceria com a população de Brasiléia e Epitaciolândia (Alto Acre) arrecadou mais de 330 mil reais e todos os valores serão destinados à unidade de saúde que atende pacientes do Acre em tratamento de câncer.

Durante o leilão, Mailza parabenizou os organizadores pela iniciativa e ressaltou a importância dos recursos arrecadados. “Esse leilão promovidos por amigos do Hospital de Amor são importantes fontes de recursos da instituição de saúde, que é uma referência nacional no tratamento ao câncer. Vimos um exemplo de solidariedade, de amor, de preocupação aqui em Brasiléia. Convido a população para colaborar com o Hospital de Amor, que desenvolve gratuitamente um trabalho muito importante aos portadores desta doença, e o leilão foi uma oportunidade para a sociedade contribuir diretamente para continuar o atendimento de quem precisa. Juntos estamos contribuindo para ajudar o hospital a salvar vidas”, destacou a parlamentar.

De acordo com senadora, é de grande importância a participação da população nesta ação que conta com a solidariedade de todos “Precisamos nos unir e colaborar para que o hospital continue atendendo com excelência a todos que precisam”, disse a senadora.

Participaram do evento o Coordenador Estadual de Leilões, José Carlos Castilho, o coordenador voluntário de Brasiléia e Epitaciolândia, Walter Brega, presidente e vice-presidente respectivamente do leilão, José Vailson e Luiz Lucena, empresários, voluntários, doadores, compradores e comunidade em geral.

O Hospital de Amor Câncer de Barretos, que agora é Hospital de Amor, possui 04 unidades no Brasil. A unidade de Porto Velho, o Hospital de Amor da Amazônia é segundo maior da América Latina no tratamento de oncologia.

Atualmente, mais de 30 pacientes de Brasiléia e Epitaciolândia estão em tratamento na unidade, inclusive tratamento infantil. Toda a região norte está concentrada em Porto Velho, não sendo mais preciso ir para Barretos.

AGENDA ALTO ACRE

Em sua quarta ida ao Alto Acre desde que assumiu o mandato, a senadora Mailza também esteve no Mercado Municipal de Brasiléia no domingo pela manhã. Conversou com feirantes para conhecer as necessidades e demandas do espaço e reafirmoU sua luta a favor dos produtores rurais e feirantes. Acompanharam a parlamentar os vereadores Charbel Reis Saady e Joelson Pontes.