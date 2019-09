Luis Tchê afirma que não foi comunicado da sua saída da liderança do governo na Aleac

Uma dupla tentativa de homicídio foi registrada na capital. Uma proprietária de uma lanchonete identificada como Flávia e um funcionário (Weliton) foram feridos a tiros na noite deste domingo (22). O crime ocorreu em uma lanchonete localizada na Estrada do Calafate, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, as vítimas estavam trabalhando, quando dois homens não identificados chegaram no local em uma motocicleta e de posse de armas de fogo invadiram a lanchonete e efetuaram vários tiros. A proprietária foi ferida com três tiros, já o seu funcionário foi atingido com um tiro de raspão na cabeça. Após a ação os criminosos fugiram do local tomando rumo ignorado.

Duas ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas prestaram os primeiros socorros e conduziram as vítimas ao Pronto-Socorro de Rio Branco. De acordo com os paramédicos do Samu, o estado de saúde de Flavia é gravíssimo, já Weliton é estável.

Policiais Militares estiveram no local, colheram as características dos autores do crime e em seguida fizeram várias rondas em busca de prender os acusados, mas ninguém foi preso.

Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já iniciaram as investigações.

A polícia não soube informar a motivação do crime.