Líder Comunitário seria o autor das dez facadas na ex-companheira

O prefeito Ilderlei Cordeiro disse nesta segunda-feira (23) que a situação está mais tranquila após um fim de semana muito agitado por conta do temporal de sexta-feira (20). “Mas graças a Deus não tivemos vítimas fatais e estamos conseguindo amenizar o sofrimento das pessoas”, disse o prefeito.

A Prefeitura está doando materiais para reconstrução das casas destelhadas. Os próprios moradores estão fazendo a reconstrução.

Psicólogos e assistentes sociais estão prestando apoio às comunidades.

A Prefeitura encaminha hoje um relatório para a Casa Civil do Governo do Acre avaliar como será o apoio a cidade. O governador Gladson Cameli confirmou ajuda emergencial em recuperação de ruas e de prédios públicos. A previsão é que Gladson vá a Cruzeiro do Sul tão logo retorne da viagem que faz aos Estados Unidos.

O tenente Lima, da Defesa Civil de Cruzerio do Sul, disse nesta segunda que os bombeiros continuam verificando todos os locais e que há “bastante destruição” após o temporal que se abateu sobre a cidade no fim de semana.

Entre as informações novas, Lima diz ter notícias de barcos que afundaram no Rio Juruá com o temporal.