Jovem baleado durante bingo beneficente na Cohab do Bosque morre no Pronto-Socorro

O jovem Alexsandro Pinheiro Valdivino, de 20 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada desta segunda-feira (23) no Pronto-Socorro de Rio Branco.

Alexandro foi atingido com um tiro nas costas em frente a um local onde acontecia um bingo beneficente na rua do Futuro no bairro Cohab do Bosque, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, o jovem e uma mulher estavam na calçada em frente ao local do bingo, quando um homem não identificado se aproximou e de posse de uma arma de fogo efetuou vários tiros. A mulher foi ferida com um tiro na perna e Alexsandro com um projétil nas costas, que mesmo ferido ainda conseguiu correr entrar no local aonde estava ocorrendo o bingo e caiu.

Agentes da Delegacia de Homicídios e proteção à Pessoa (DHPP) seguem nas investigações em busca de identificar o autor do crime. A mulher permanece internada no hospital.