Incentivos da Sudam no Acre estão entre os menores da Amazônia

No momento em que se potencializa o discurso de desenvolvimento da região, uma pesquisa no portal da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) indica que a instituição fez no Acre o 2º menor investimento em incentivos fiscais da região Norte. De 2003 a 2015 a Sudam aprovou 13 empreendimentos no Acre, número que só ganha de Roraima, onde se investiu em 7 projetos.

O Acre representa 0,5% do bolo de investimentos no período, enquanto que no Amapá é de 1,4% (25 projetos) e no Amazonas, que recebeu o maior aporte, é de 52,6% em 967 empreendimentos.

De 2003 a 2017 a Sudam diz que aplicou R$ 64 bilhões na região para gerar ou manter 150 mil empregos diretos e indiretos.

Os dados até 2017 são os últimos disponíveis no portal (www.sudam.gov.br) mas no dia 5 de setembro de 2019 a Sudam publicou em suas redes sociais que no período de 2009 a 2019, foram atraídos ou mantidos mais de R$300 bilhões, gerando mais de 800 mil empregos diretos e indiretos. O número leva inclui os incentivos através do FNO, administrado pelo Banco da Amazônia.

Os incentivos fiscais da Sudam podem ser por redução fixa do IRPJ, isenção do IRPJ – Programa de Inclusão Digital, reinvestimento de 30% do IRPJ e depreciação acelerada incentivada. Entre as empresas atendidas no Acre, estão a Eletronorte, e a Embratel, entre outras.

No meio deste ano, o chefe da Sudam, Paulo Correia, esteve no Acre e reuniu-se com o governador Gladson Cameli para detalhar investimentos de R$1,2 bilhão que serão realizados no Estado ao longo dos próximos anos. Os projetos contemplam áreas como infraestrutura, segurança, tecnologia e produção rural. Grandes obras, como a construção de pontes, viadutos e novo anel viário de Rio Branco, além da modernização no patrulhamento e aquisição de novas viaturas policiais estão entre as prioridades da gestão estadual.

“Sei que podemos fazer muito mais para ajudar o nosso povo e não vamos medir esforços para elaborar os melhores projetos para que sejam apresentados e aprovados pela Sudam e tenho certeza que vamos conseguir muitos recursos para executar tudo aquilo que está em nosso Plano de Governo para os próximos anos”, projetou o governador durante a visita de Paulo Correia.