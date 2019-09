Governo junta os cacos essa semana!

A novela política envolvendo o governo e sua base na Assembleia Legislativa terá mais capítulos essa semana. Hoje os parlamentares se reúnem novamente para avaliar as medidas a serem tomadas, principalmente depois em que eles socaram no estômago derrubando os vetos do governador Gladson Cameli e, na rebarba, levaram um direto no queixo com a exoneração de 340 cargos comissionados. Ao que parece, só há três caminhos a serem seguidos:

Os deputados aceitam a nota de desculpas do governo em que se diz que “foi sem querer querendo”, a la Chaves; acompanham o deputado José Bestene que rompeu com o governo engrossando a oposição ou o governador torna sem efeito as exonerações como se nada tivesse acontecido, considerando a questão como página virada. O certo é que sem o Poder Legislativo dificilmente o governador Gladson Cameli manterá tranquilamente a governabilidade. A partir de hoje terá que começar a juntar os cacos.

. A cada dia azeda mais a relação entre petistas e comunistas com a prefeita Socorro Neri que em respostas aos reclames disse que “não faz politicagem”.

. Pelo visto falta sensibilidade a prefeita Socorro porque foi a maior ofensa que poderia ter feito aos parceiros políticos.

. O PT e o PCdoB também precisam entender que a prefeita Socorro Neri estava na Academia, afastada de todo esse debate a que estão acostumados.

. Pinçaram ela para vice do Marcus Alexandre, ou seja, o PT é responsável e agora simplesmente (como dia a Maria Rosa) quer abandonar o barco.

. Não é justo!

. Como bem diz a avó da Maria Rosa, a dona Rosa Maria:

. “Quem pariu Matheus que embale”.

. Como também diz um dos deputados petistas:

“Vamos ter que apoiar a prefeita puxados pelo beiço, teremos dificuldades com a militância”.

. O pré-candidato a prefeito pelo PSDB, professor Minoru Kinpara, agradece!

. Aliás, os tucanos estão em festa, animados, empolgados, motivados e otimistas!

. Há temos não se via uma festa de filiação tão concorrida como a do Minoru Kinpara, principalmente pela qualidade política de quem foi lá prestigiar o evento no hotel Terra Verde.

. Quem acha que o Rocha não sabe fazer e lidar com a política precisa refletir melhor porque ele está dando um banho.

. Se o governador Gladson Cameli, como está propenso, vier para o ninho tucano é prego batido e ponta virada.

. O mundo se acabando e o deputado Luís Gonzaga focado no trabalho o tempo todo, nesse ritmo constrói uma boa base para a Câmara Federal em 2022.

. O 1º secretário da Câmara, vereador Raílson Correia (Podemos) apresentou um projeto de lei que vai dar muito o que falar.

. Quem tiver seu personal trainer terá a liberdade de leva-lo para a academia de sua preferência não recorrendo ao profissional contratado pela própria empresa.

. “O camarada cobra R$ 5 reais por uma coca cola na conveniência e depois chama político de ladrão, vê se pode”?

. Desabafo de um cidadão na fila do terminal eletrônico do BB.

. Se fosse só a coca, chama o Paulo Guedes!

. Paulo Guedes na campanha do Bolsonaro pintou o Brasil de ouro, que seus planos iriam gerar renda, emprego, teríamos a prosperidade dos americanos…

. Um bravateiro! Um Zé Ruela! Um Tartufo!

. A economia do Brasil está parada como açude no verão, o que é pior é que a água vai secando…

. Encontrei um médico antipetista até a medula óssea, o que ele disse sobre nostalgia vou escrever depois, ainda e cedo!

. Como diz a Xantipa:

. “O PT precisa ficar um tempo fora do poder para pagar pelos seus pecados”

. Pode ser, mas o povo é quem decide, afinal de contas é o regime da maioria, a democracia criticada pelo teórico dela: Aristóteles!

. Bom dia, boa segunda!