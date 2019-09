Em Cruzeiro do Sul, mulher leva mais de dez facadas do ex-companheiro

A caixa de supermercado, até o momento identificada por Ana, levou mais de dez facadas do ex-marido no bairro do Remanso na tarde desta segunda-feira 23, em Cruzeiro do Sul. As facadas atingiram o rosto, pescoço, abdômen e outras partes do corpo.

Segundo vizinhos, que preferiram não se identificar, Ana havia se separado do ex-companheiro, que seria taxista e não aceitava a situação. Ele já teria tentado mata-la em outra ocasião.

Ana foi levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para o Pronto-Socorro em estado grave e o homem não foi preso.

A Polícia Militar está em busca do acusado e o delegado Alexnaldo Batista disse que as investigações já começaram.