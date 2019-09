Detran notifica mais de 30 condutores infratores no Acre

Um grave acidente envolvendo um carro, uma carreta boiadeiro bitrem e uma moto tirou a vida do mototaxista Juvenil Nogueira da Silva, de 45 anos, na noite deste domingo (22) no km 4 da BR-364, região do bairro Belo Jardim I, em Rio Branco.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o mototaxista trafegava no sentido Porto Velho-Rio Branco na BR-364 quando o condutor de um veículo modelo Gol, de cor branca, de placa NXT-2808, que trafegava na rua Princesinha entrou na BR-364 e colidiu com a moto de Juvenil. Com o impacto o mototaxista foi arremessado para debaixo de uma carreta bitrem que vinha no mesmo sentido e foi esmagado pelas rodas.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas ao chegar no local, Juvenil já se encontrava morto.

A Polícia Rodoviária Federal isolou a área até a chegada da perícia técnica. Segundo os policiais o condutor do veículo Gol apresentava sinais de embriaguez e foi preso.

O corpo do mototaxista foi conduzido ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

O condutor do Gol e da carreta bitrem foram conduzidos à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.