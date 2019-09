Casal é baleado durante bingo beneficente no Cohab do Bosque, em Rio Branco

Não é só no mundo real que as famílias Cameli e Bestene estão se engalfinhando. Nas redes sociais, não há comentário de um que não traga imediatamente a dura resposta do outro.

Desde que o deputado José Bestene sentiu que vem perdendo espaço no governo que ele próprio ajudou a eleger, o clima entre os clãs têm se deteriorado.

Na postagem em que Bestene afirmou na última quinta-feira, que estaria rompido com o governo de Gladson Cameli por causa do episódio da exoneração dos 340 cargos comissionados, os familiares foram as redes sociais se manifestar.

O ato de rebeldia ou indignação de José Bestene fez Orleir Cameli, filho do ex-governador Orleir e primo de Gladson, despejar sua desconfiança: “essa mesma cena eu já vi há 22 anos atrás”. Cristiano Souza, amigo dos Cameli, emendou: “lembro do meu avô, Jurandir, falando sobre isso. Eu tinha sete anos”. E recebeu aplausos de Orleir, aproveitando para sugerir que Bestene esteve protagonizando uma cena de novela, sendo um ator. “a Globo tá perdendo esse aí”.

A filha de José Bestene, Jaqueline, saiu em defesa do deputado: “sim, inclusive foi o braço direito e esquerdo do seu pai durante vários anos, o livrou de um impeachment. Tá lembrado disso também ? Essa é a índole do meu pai , brigar por seus verdadeiros amigos, este é fiel até o fim”, disse Jaqueline. “Você sabe que o que falado aí é tudo verdade”, replicou Orleir.