Bar de torcedor vascaíno é o maior reduto flamenguista em Xapuri

Em dias de jogo do Flamengo, o Bar do Severino é o lugar mais bem frequentado e animado de Xapuri. Nessa boa fase do rubro-negro carioca o movimento dobrou ou até triplicou. Motivo de alegria para o proprietário do simpático estabelecimento que aumentou proporcionalmente o seu faturamento na venda de cervejas? Nem tanto assim. Ele é vascaíno.

Severino Rocha do Nascimento, 60 anos, é uma das pessoas mais conhecidas da cidade. Seu bar, chamado por alguns de Severino’s Pub, localizado no centro da cidade, é frequentado por pessoas de todas as classes sociais e times de futebol. Mas é a torcida do Flamengo, por maioria esmagadora, que promove todos os fins de semana o momento mais descontraído e, ao mesmo tempo, tumultuado do ambiente.

O lugar é palco de grandes debates futebolísticos, zoações e discussões acaloradas – menos brigas. Para quem não é apreciador da muvuca que se forma durante os jogos há a opção de se curtir – de uma providencial área nos fundos – a paisagem do encontro das águas dos rios Acre e Xapuri saboreando a especialidade do lugar: uma cerveja estupidamente gelada.

Não há cozinha no bar, mas se o cliente desejar um bom tira-gosto, basta pedir uma lata de salsichas ou um copo de azeitonas com alguns palitos que está resolvido o problema. Além de bar o lugar é uma espécie de “tem de tudo”. Lá, é possível encontrar desde sandálias, linhas de pesca e cadeados até lanternas, isqueiros e cordas de violão.

Quando está em Xapuri, o professor da Universidade Federal do Acre, Sérgio Roberto Gomes de Souza, que também é vascaíno, não deixa de fazer uma visita ao folclórico e simpático ambiente. É dele a melhor descrição sobre o modesto, mas altamente atrativo boteco.

“O Bar do Severino é o que se pode chamar de um ambiente lúdico e heterogêneo. Em meio à diversidade de pessoas que frequentam o aprazível local, se misturam produtos dos mais diversos. Assim, entre um gole e outro de uma cerveja gelada, pode-se comprar pilhas, desodorante, aparelho de barbear, tudo em meio a uma boa prosa e assistindo um bom futebol. O Bar do Severino é a cara de Xapuri, calmo e malemolente na primeira impressão, mas vibrante e feliz para quem o conhece”.

Tão folclórico quanto o estabelecimento é o seu proprietário. Apaixonado pelo Vasco da Gama, Severino protagoniza cenas hilárias durante os jogos, ora zoando, ora sendo zoado pelos torcedores contrários. Ele explica como é a experiência de ter a sua fonte de renda fomentada pelos torcedores do maior rival de seu time de coração.

“É um dilema. Vamos aproveitando o movimento que eles promovem, mas no fim sempre torcemos para que percam. O problema é que quando perdem eles desaparecem. Só fazem esse barulho todo porque o time está bem”, diz com um sorriso maroto de quem não esconde o quanto gosta dessa relação simbiótica que mantém com os rubro-negros.

Para quem gosta de futebol e de apreciar uma boa cerveja, independentemente do time para o qual torça, o Bar do Severino é uma excelente sugestão. Um lugar bastante rústico e simples nas acomodações, mas requintado na alegria e na descontração que em poucos lugares ainda se podem encontrar. Vindo a Xapuri, não esqueça: visite o recinto e carpe diem.