Aleac realiza sessão com Mônica Feres e o “pau come” nos bastidores

As eleições municipais, que serão realizadas em outubro do próximo ano, já mobilizam as forças e as lideranças políticas no Vale do Juruá.

Em Porto Walter, onde o prefeito Zezinho Barbary (MDB) realiza o Festival do Milho, o café da manhã deste domingo, foi regado de muita canjica e conversa política. Na mesa com Barbary, o senador Sérgio Petecão (PSD), deputado estadual Edivaldo Magalhães e prefeito do Jordão, Elson Farias ambos do PCdoB. A deputada Maria Antônia (PROS) também esteve em Porto Walter, mas não estava no café da manhã.

O assunto girou em torno da gestão de Barbary , que está no segundo mandato com boa avaliação popular, e as eleições de 2020.

O senador Sérgio Petecão, que levou o prefeito de Marechal Thaumaturgo, Isaac Piyãko, do MDB para o seu PSD, diz que em Porto Walter não lançará candidato a prefeito e que seu apoio será para o nome apontado por Barbary.

“É preciso respeitar as lideranças políticas de cada cidade e não chegar aqui dizendo que vai lançar nome a prefeito. Eu considero o Barbary o melhor prefeito do Acre e pra chegar aqui, tem que falar com ele sim”.

Edvaldo Magalhães ( PCdoB) não afirma nem nega apoio ao grupo de Zezinho Barbary, mas emplacou na secretaria Municipal de Agricultura de Porto Walter, o ex vereador, ex vice prefeito e ex prefeito Zé Gadelha (PCdoB). Gadelha seria um dos possíveis quadros para compor chapa com o nome indicado por Barbary, que ainda não anunciou oficialmente quem será seu candidato.

Edvaldo lembra que em Mâncio Lima, no Juruá, já houve a dobradinha MDB/PCdoB, com o prefeito Cleidson e o vice, Herisson.

Barbary , que executa um pacote de obras em Porto Walter, está adimplente e conta com boa aprovação popular, destaca a importância de chegar quase ao fim do mandato ganhando novos aliados e fortalecendo as parcerias. ” Nossa gestão fez a diferença nas zonas urbana e rural e povo reconhece isso” , explica o prefeito.

Ele agradeceu à presença dos políticos que fizeram questão de ir ao Festival do Milho, o maior evento econômico e social da cidade. Disse que outros parceiros, como Jéssica Sales e Flaviano Melo (ambos do MDB), fizeram questão de justificar a ausência, “já o senador do meu partido nem sequer dá um oi . Meu senador número um é o Petecão”. O senador do mesmo partido de Zezinho é Márcio Bittar.