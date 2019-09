Acre registra quase 6 mil focos de queimadas em menos de oito meses, aponta relatório

O Governo do Estado já definiu a destinação do prédio do Museu dos Povos Acreanos, o antigo Colégio Meta, no Centro de Rio Branco. No primeiro andar irá funcionar a Fundação Elias Mansour, com a Galeria de Belas Artes.

No 2º andar funcionará o setor de inteligência da Secretaria de Estado de Segurança. “Conseguimos garantir o espaço da FEM. Para nós é gratificante e para os artistas também”, disse Manoel Correia, o Correinha, presidente da FEM.

A FEM administra hoje 37 espaços como museus, bibliotecas, cinemas e outros no Estado do Acre.