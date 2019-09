Sipam prevê tempo carregado na região do Vale do Juruá neste domingo (22)

Cruzeiro do Sul ainda tenta se recompor dos danos causados pelo temporal de sexta-feira (20) sob a previsão de que o tempo segue carregado no Vale do Juruá.

Neste domingo (22), segundo o Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam) o tempo quase não muda, áreas de instabilidade ainda se espalham por todo o Acre, fazendo com que o sol apareça sempre entre muitas nuvens.

Na região do Vale do Juruá, o tempo continua mais carregado, com céu nublado e pancadas de chuva com trovoadas podem ocorrer a qualquer hora do dia. Nas demais regiões acreanas, inclusive na capital, o tempo fica abafado com predomínio de sol entre muitas nuvens e céu variando de parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas a partir da tarde.