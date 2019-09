IFAC oferece vagas para o Curso Básico de Fotografia Digital; inscrições nesta segunda

O Instituto Federal do Acre (IFAC) abre nesta segunda-feira (23) mais uma edição do Curso Básico de Fotografia Digital, que será totalmente gratuito.

Serão ofertadas 40 vagas. Não é necessário ser aluno do IFAC. As inscrições começam nesta segunda (23), das 9h às 10h, pelo site http://fotografia.ifac.edu.br/index.php.

As aulas serão às terças-feiras, das 9h30 às 12h, no IFAC campus Rio Branco, localizado no bairro Xavier Maia. O curso terá início no dia 1º de outubro e término previsto para dezembro.

Então, se você quer aprender fotografia, não perca esta oportunidade. Para mais informações, acesse: http://fotografia.ifac.edu.br/index.php/informacoes-sobre-o-curso