Voando sobre o ninho tucano

O grupo da ex-deputada Leila Galvão (PT) vai abrir uma conversa com dirigentes do PSDB. A revelação foi feita ontem ao BLOG DO CRICA por telefone, por Nelson Moreira, marido e articulador político da ex-parlamentar. Contou ele que, pretende ter nesta conversa o vice-governador Major Rocha e lideranças tucanas de Brasiléia. Nelson não falou em uma candidatura à prefeitura, mas admitiu que nesta reunião não terá nenhum tema considerado tabu. Explicou que o convite para a discussão e para a filiação da Leila no PSDB foi feito por várias lideranças tucanas de Brasiléia. “Em política, não é proibido conversar, e se conversa com todo mundo”, disse ele. Ficou de ser marcada uma data para o encontro político, que dependendo do desfecho pode ser considerado de alta relevância para a política do Alto Acre.

MEXE COM O IMAGINÁRIO

Este é o tipo de notícia que vai mexer muito com o imaginário político de Brasiléia.

ATAQUE DO ANDIRÁ

Leio que vão atuar na articulação política do governo os ex-deputados Jairo Carvalho, Chagas Romão e o secretário Alysson Bestene. Com todo respeito: mais fraco que o ataque do Andirá.

FALTA EMPODERAMENTO

Nada contra os três nomes no aspecto de serem cidadãos honrados, a minha crítica é que sem força política vão passar o tempo enchendo linguiça com reuniões que não resolvem nada.

NOME IDEAL

O nome ideal para comandar uma reaproximação do governo com os deputados seria o do presidente da Assembléia Legislativa, deputado Nicolau Junior (PROGRESSISTA), que conhece os humores da casa, é respeitado pelos colegas, e teria autoridade para conduzir a negociação.

NÓ A SER DESFEITO

O governo tem votações importantes pela frente e tem de desfazer o nó do conflito criado com os deputados, porque vai precisar de seus votos para aprovar projetos que, se não aprovados, podem parar o governo. Ninguém governa sem uma aliança com o parlamento.

RAINHA DA INGLATERRA

Desmoralizado pelo governo, o deputado Luiz Tchê (PDT) ainda não disse se continuará como líder do governador Gladson Cameli na ALEAC ou se deixará a função. Se continuar pode se transformar na Rainha da Inglaterra, que tem o título, mas não manda e nem resolve nada.

PÉSSIMO PARA A IMAGEM

Depois de todos estes acontecimentos ficou muito ruim para o deputado Luiz Tchê (PDT) permanecer na liderança do governo. Está ganhando muito mais aporrinhação que bônus.

TAREFA DIFÍCIL

Nesta confusão toda que foi formada não será fácil encontrar um deputado que queira assumir a liderança do governo na Assembléia Legislativa, porque pode firmar um compromisso com os deputados, depois ser desfeito, e quem fez ficar desmoralizado.

FILIAÇÃO TUCANA

O ex-presidente do PT, ex-REDE, Minoru Kinpara, se filia hoje pela manhã no PSDB.

VAI PELO BEIÇO

Amigo petista de coturno alto fez uma avaliação, que o BLOG registra, interessante e dentro da realidade: que, o seu partido vai ter que apoiar a reeleição da prefeita Socorro Neri pelo beiço. É que, quem poderia disputar de forma competitiva pelo PT a PMRB, não quer nem ouvir falar.

TORCIDA INCUBADA

O ex-senador Jorge Viana, que fez ontem a comemoração do aniversário com um público seletivo petista, não revela, mas deve estar torcendo para que o governador dispute a reeleição. Com o Gladson disputando o Senado em 2022, ficaria difícil voltar ser senador.

DIA CHEIO

A próxima terça-feira será um dia cheio na esfera política. Uma tensa reunião deverá acontecer entre o governador Gladson Cameli e a sua desmoralizada base de apoio na ALEAC, e os debates na sessão da casa deverão ser num clima pesado de insatisfação parlamentar.

MEDIR AS CONSEQUÊNCIAS

Vamos pontuar a situação: o governador Gladson tem a caneta e pode demitir o ocupante de cargo de confiança que bem entender na sua administração. É uma atribuição sua. Só que antes tem de medir as conseqüências que poderão advir de seus atos. Foi o caso da ALEAC.

UMA BRAVATA COM OUTRA BRAVATA

Sem nenhuma base legal, a idéia que chegou a ser levantada por alguns deputados de afastar o governador Gladson Cameli por seis meses do mandato, por conta das demissões de cargos de confiança indicados pelos parlamentares. Seria combater uma bravata com outra bravata.

NEM RUGIU

Esperava-se uma reação do ex-prefeito Vagner Sales, com demissão sem razão do seu filho Fagner Sales da direção do DERACRE, em Cruzeiro do Sul. O Leão do Juruá não rugiu.

NÃO PREOCUPA

Encontrei com o prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, na ALEAC, e perguntei como viu a formação de uma frente da oposição para lhe enfrentar na eleição do próximo ano. Foi curto na sua resposta: “não me causa preocupação, vamos ganhar e ganhar bem”.

MÁGOA PROFUNDA

Vamos dar o milagre e não o nome do santo. Pelo que fala nos bastidores um importante membro do PCdoB, há uma mágoa política grande do partido com a prefeita Socorro Neri. Os comunistas não deglutiram a saída do Márcio Batista da secretária municipal de Educação.

NÃO CREIO EM OUTRO CAMINHO

Ainda assim, não vejo outro caminho ao PCdoB, ao não ser o de apoiar a reeleição da Socorro, por um motivo imperativo: o partido não tem ninguém com densidade para brigar pela PMRB.

CRIATIVIDADE NA CRISE

O bom gestor se conhece na crise. A secretária de Turismo, Eliane Sinhasique, dá uma aula de criatividade com a realização do evento “Cidade da Criança”. Serão quatro dias de muita diversão para criançada; entre 10 e 13 de outubro, com esporte, lazer, cultura e outras atividades, no espaço da Arena da Floresta. Das 17 ás 22 horas.

PREFEITINHA OU PREFEITINHO?

Será construída na Cidade da Criança uma prefeitura infantil, cuja escolha do prefeitinho ou dá prefeitinha se dará por votação de uma equipe de jornalistas políticos. A mãe interessada em ter seu filho entre 8 e 12 anos concorrendo deve mandar um vídeo de 30 segundos para o ZAP 99934-8626 completando: a Cidade da Criança tem que ser…., isso até o dia 30 de setembro.

FIM DOS VELHOS CHAVÕES

Em entrevista nas páginas amarelas da VEJA, o postulante a presidente pelo PT em 2022, o governador da Bahia, Ruy Costa, joga no lixo os velhos chavões petistas. Fala que o PT deveria condenar os abusos na Venezuela e esquecer o velho e cansado discurso do “Lula Livre.”

MAIOR PARTIDO

O deputado Daniel Zen (PT) diz que mesmo com a onda de desfiliações após a derrota, o PT continua a ser no Acre o maior partido, com 10 mil filiados em todo Estado, com o MDB ficando em segundo lugar. Por isso avalia que, o PT ainda permanece muito forte no cenário.

EM TERRA DE SAPO…

O deputado Daniel Zen (PT) se diz numa postagem, surpreso com a mudança de discurso do professor Minoru Kinpara, que passou pelo PT, REDE, e se filia hoje no PSDB, partido que defende o desmonte do ensino público no Brasil. Pois é, em terra de sapo, de cócoras com ele.

TROMBARIA COM O BOLSONARO

O governador Gladson Cameli não deixaria agora o PROGRESSISTA para entrar no PSDB do governador paulista João Dória, que se tornou adversário do presidente Jair Bolsonaro, porque isso ocorrendo significaria um rompimento com o Bolsonaro. E seria péssimo ao seu governo.

BAGUNÇAR A POLÍTICA

Fala-se na análise de um novo pedido de afastamento do prefeito de Senador Guiomard, André Maia, por outro motivo. Não creio que isso venha a ocorrer, seria faltar com respeito ao eleitor e criar um clima de instabilidade no município. Não se condena antes do julgamento.

FRASE DO DIA

“A mediocridade não conhece nada melhor do que ela mesma, mas o talento reconhece instantaneamente o gênio”. Arthur Conan Doyle, escritor escocês.