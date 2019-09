Usuários de transporte coletivo são flagrados embarcando na área de desembarque

O espaço nobre do hotel Terra Verde será palco, dentro de instantes, da filiação do ex-reitor da Ufac, Minoru Kimpara, ao PSDB. Ele, que já foi presidente do PT e disputou na última eleição o Senado pela Rede Sustentabilidade está sendo recepcionado com festa no ninho tucano.

Professores, técnicos, sindicalistas e servidores da Ufac, além de ex-petistas se fazem presente ao evento. Tucanos tradicionais também já estão no local do evento.

O vice-governador, Major Rocha, a deputada federal Mara Rocha e os deputados estaduais do PSDB, bem como lideranças do interior estão sendo aguardados.