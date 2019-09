Tucanos começam a chegar no hotel Terra Verde para filiação de Minoru Kinpara

A prefeitura de Rio Branco segue com a programação referente à campanha de vacinação antirrábica a cachorros e felinos neste sábado, dia 21. Das 8h às 13h, as equipes estarão atendendo o público interessado em vacinar seus animais no Horto Florestal e na escola Raimunda Hermínio, localizada no bairro Raimundo Melo.

Além disso, profissionais do Departamento de Controle de Zoonoses estarão de casa em casa no bairro Placas para prestar o serviço aos moradores dessa localidade. A ação pode ser estendida a outros bairros nos próximos dias, com apoio da Secretaria Municipal de Saúde.