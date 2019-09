Serviços de saúde são ofertados neste sábado na escola Padre Carlos Casavecchia

O governador do Estado em exercício, Major Rocha, esteve reunido na tarde desta sexta-feira, 20, com representantes de sindicatos do setor industrial, na sede da FIEAC. Durante o encontro, os empreendedores puderam expor ao gestor as principais demandas de seus segmentos. Também foram tratadas questões como a atual situação dos parques industriais, a regulamentação das leis de incentivos fiscais para a indústria, as obras da Ponte do Madeira, comércio exterior, sublimite do Simples, entre outras pautas.

De imediato, o governador em exercício se prontificou em apoiar as demandas dos empresários. “Se tem alguém que pode ajudar a tirar o Acre da difícil situação que vivemos é o setor produtivo. Temos que incentivar quem produz e gera riqueza em nosso Estado. O Gladson Cameli e eu estamos à disposição para apoiá-los em tudo que pudermos”, assegurou Rocha.

Com relação ao comercio exterior, o governador anunciou a agenda para uma missão em Pucallpa em que pretende levar empresários e abrir a estrada. Já presidente da FIEAC, José Adriano, agradeceu a disponibilidade do governador e o convidou para visitar as unidades do SESI e do SENAI – para conhecer as ações e serviços que passam por uma modernização –, bem como discutir as demandas com cada setor da indústria e o comercio exterior.