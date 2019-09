Para realizar transplante de médula entre irmãos, família pede ajuda

O PL negou nesta sexta-feira (20) que tenha pretensões de lançar o médico Eduardo Velloso candidato a prefeito de Rio Branco em 2020.

Em nota, o partido diz que esse tipo de assunto é tratado em assembleia geral e não em conversas particulares.

“Até este exato momento o partido PL-Acre não tratou de assuntos sobre as eleições municipais do ano de 2020”, diz a presidente da legenda no Acre, Antônia Lúcia.

Leia a nota do PL:

NOTA DE ESCLARECIMENTO

O Partido PL do Estado do Acre, representado pela Presidente Estadual a ex deputada Antônia Lúcia Câmara e o Vice Charbel Kassab vem por meio desta esclarecer aos militantes do partido e a toda sociedade Acreana, que até este exato momento o partido PL-Acre não tratou de assuntos sobre as eleições municipais do ano de 2020.

Por estas razões e outras a Presidente do Partido a ex deputada Antônia Lúcia Câmara desconhece os boatos que circulam nas redes sociais e nos jornais sobre o lançamento de candidatura do Dr. Eduardo Ovidio Borges de Velloso Vianna para a Prefeitura Municipal da Cidade de Rio Branco como candidato majoritário, deixando claro que estes tipos de assuntos são tratados e decididos em assembleia junto com a diretoria do partido e jamais será decisão particular.

Agradecemos a compreensão de todos.