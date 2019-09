Pacientes denunciam UPA do 2º Distrito: “Só tem um médico aqui”!

A semana que está para terminar trouxe uma bagagem repleta de acontecimentos no âmbito da política local. Primeiro, a derrota do governador Gladson Cameli com os deputados estaduais na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), que por 20 votos a favor e nenhum contra, derrubaram todos os oito vetos do governo. Depois, a contrapartida do Palácio Rio Branco, que exonerou de uma só vez cerca de 340 cargos comissionados, maioria indicados por parlamentares estaduais.

Por último, as discussões na web. Internautas contrários às decisões do governo, outros a favor, e um desses chamaram atenção, por se tratar da mãe do chefe do Executivo acreano, dona Linda Cameli. Assídua na rede, Linda não costuma medir uma só palavra no momento de comentar a situação política atual. Mais uma vez, foi direta ao ponto. Numa publicação do ac24horas, que trata sobre as crises que o governador vem enfrentando com seus aliados de Base na Aleac, ela disse: “se estivessem preocupados com a população não estariam tão desesperados”. Linda ganhou apoio de outros internautas com o posicionamento.

A declaração faz referência ao descontentamento dos deputados após a exoneração dos servidores que detinham CEC no governo, muitos deles angariados por meio dos parlamentares. A situação de conflito deve ganhar uma nova discussão na próxima semana, onde está prevista uma reunião entre Gladson Cameli e todos os deputados para tratar o assunto.