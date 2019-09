Minoru Kinpara é oficializado no PSDB e Major Rocha alfineta o PT: “eles sentiram”

O ex-reitor da Ufac, Minoru Kinpara, a partir de agora é oficialmente tucano. Ele assinou ao lado do Major Rocha e da deputada federal Mara Rocha a ficha de filiação ao PSDB tão aguardada por todos.

Minoru recebeu convites de vários partidos depois que disputou o Senado no ano passado, inclusive do MDB, mas decidiu pelo PSDB que lhe oferece mais chances de chegar à prefeitura de Rio Branco.

Em relação às críticas de petistas ao vinda de Minoru Kinpara como fez o deputado Daniel Zen nas redes sociais, o principal entusiasta da filiação, o vice-governador Major Rocha respondeu que “não se atira pedras em uma árvore infrutífera”. Para os tucanos, adversários históricos do PT, se os petistas estão protestando é porque sentiram uma grande perda.

A vinda de Minoru Kinpara para o PSDB, segundo o vice-governador Major Rocha, é o coroamento de todo um trabalho do partido que começou ainda antes das eleições passadas. “Minoru qualifica o partido e coloca o PSDB em condições reais de ocupar a prefeitura de Rio Branco”.

Rocha confirmou o convite da Executiva Nacional e do governador de São Paulo, João Dória, para que Gladson Cameli pouse no ninho tucano. Segundo ele, até o final do ano haverá o desfecho dessa questão. “O presidente da Assembleia Nicolau Júnior também será bem vindo se quiser”, disse.

Sobre as eleições municipais do ano que vem, Rocha afirmou que o PSDB se prepara para lançar candidato em todos os municípios do Acre.