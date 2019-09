Mara dá boas vindas a Minoru e diz que Gladson é importante

A deputada federal Mara Rocha disse que o PSDB, com Minoru Kinpara, poderá disputar a prefeitura da capital com muitas chances de vencer a eleição. Para ela, a presença dele no partido é importante é de muita qualidade. “Não só ele, mas todos que o acompanham”, disse.

Sobre a provável vinda do governador Gladson Cameli para o ninho, Mara Rocha, que chegou a se desentender publicamente com ele em função do secretário Paulo Wadt, declarou que uma grande liderança como ele será um ganho para o PSDB. “É bem vindo também”.