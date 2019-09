Ilderlei visita famílias afetadas pelo temporal e declara apoio

Delícias feitas a partir do milho, shows, luta de box, escolha da rainha, reencontro de familiares e amigos, paquera, compras e fortalecimento da agricultura familiar. É a sexta edição do Festival do Milho de Porto Walter, a aberto nesta sexta-feira, 20, pela vice prefeita Nagilda Francisca.

Na culinária abundância de delícias como canjica, pamonha, pudim de milho , cup cake de milho verde, bolos doces e salgados de milho. As jovens missionárias vendem cup cake de milho verde e inovaram com o cup cake acreano, que leva além do milho, banana comprida e canela.

A agricultura Maria José Batista, conta que participa desde a primeira edição e já conseguiu trocar eletrodomésticos de casa, além de fazer uma pequena economia ” é pouco, mas tenho uma poupança a partir daqui”.

Na parte do artesanato, os índios Arara, que vivem próximo de Porto Walter, usam palha de milho trançada e de buriti para embelezar as sandálias feitas de látex. José Salustiano, explica que a cor dos calçados é garantida com produtos naturais, como argila. As cadeiras são feitas pelos índios com o cipó cravo.

Apresentação das candidatas a Rainha do Festival do Milho foi uma das atrações da noite. As dez candidatas se apresentaram e a Rainha será eleita no domingo.