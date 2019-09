Debandada no Progressistas, o chão vai tremer!

Se realmente acontecer a filiação do governador Gladson Cameli ao PSDB haverá uma grande debandada no Progressistas. Os tucanos passariam a ser o partido mais forte no Acre automaticamente, já que a maioria absoluta de deputados, secretários, diretores de empresas, vereadores e lideranças do interior seguiriam o governador. O Progressistas hoje tem a chefia do governo e a presidência da Aleac, mas não é a sigla majoritária dentro da coligação que ganhou as eleições o ano passado e governa o Acre hoje. Vindo para o ninho tucano Gladson deverá assumir a presidência do Partido em pouco tempo, já que está no cardápio do jantar oferecido pelo governador de São Paulo João Dória e demais lideranças da alta plumagem tucana. Como ficaria o PSD que sonha com o senador Petecão disputando o governo em 2022 e o MDB, do deputado federal Flaviano Melo? São perguntas a serem respondidas depois. O certo mesmo é que já podemos imaginar um confronto duro entre o novo PSDB e o PT de Jorge Viana, Marcos Alexandre, Raimundo Angelim e Binho Marques nas próximas eleições para governador, senador, deputados federais e estaduais. O chão vai tremer!

. Os remanescentes do PT trabalham silenciosamente (ou com pouco barulho) para voltar ao poder nos próximos anos.

. Não falo da DR, mas de Jorge Viana, Marcus Alexandre, Raimundo Angelim e Binho Marques que começam a ser lembrados a cada erro do governo.

. Quanto a DR, Jorge Viana no poder é outro, saberá muito bem enquadrar (no bom sentido) o PT como fez eu seu governo (1999-2006).

. À época a boca de alguns petistas metidos a “burro brabo” tinha um bom ferro na boca, era o sucesso da Frente Popular, aliados e do governo!

. É fácil lembrar dos “pegas” e confrontos que Jorge Viana tinha com petistas históricos como o professor Francisco Nepomuceno, o Carioca, e a Socorro Lima, presidenta do PT por oito anos.

. Jorge conseguia conciliar os interesses internos das correntes petistas antagônicas, mas também governar.

. O PT era tão bem enquadrado que pastores evangélicos da Assembleia de Deus comiam a mesa com Jorge Viana.

. Para fechar:

. Marcus Alexandre tem o DNA do Jorge Viana…e mais um pouco!

. Na conversa que tive com o presidente da Aleac, deputado Nicolau Júnior, ele não quis dizer se deixaria o Progressista.

. Não é difícil imaginar que sim!

. A prefeita Socorro Neri é uma excelente gestora, mas não faz o métier da política, seus aliados reclamam o tempo todo.

. Simplesmente não conversa, não reúne, não discute, não debate, não articula…acredita que quando estalar o dedo e disser que será candidata à reeleição PT e PC do B vão segui-la sem antes um longo, difícil e doloroso debate.

. Talvez seja isso o seu temor!

. É a velha história: sabe que tem que tomar o remédio, fazer o tratamento, mas fica adiando, depois é pior e mais caro!

. Não invento conversa, escrevo o que ouço nos bastidores nessa terra de muro baixo, na verdade, sem muros!

. Bolsonaro, STF, TRF´s, TJ e muita gente tem medo de ver o Lula fora da cadeia porque ele poderia, ainda, vencer uma disputa para presidente!

. Alguém pode nem gostar do que digo, mas é a verdade e não estou aqui para brigar com a realidade dos fatos.

. Se o Lula disser que pode arrumar emprego, trabalho, as dívidas das famílias melhorando a economia e que os pobres vão voltar a comer…

. “A cobra fuma, a jiripoca pia e a porca torce o rabo”, do mestre Sílvio Martinello, a quem sempre faço referência e reverência!

. Ninguém espere o mundo se acabar semana que vem como resultado desse confronto entre deputados governistas e o Palácio Rio Branco por não vai acontecer.

. Poderá acontecer muita coisa, inclusive nada, que é o mais provável.

. Em 2012 esperei com tanta ansiedade o mundo se acabar, mas os Maias erraram na previsão.

. Queria assistir a bagaceira das forças tectônicas do planeta, mas no dia 28 de dezembro daquele ano soprou uma brisa suava na hora marcada para o mundo se acabar.

. O vento que deu não levantava nem pipa, balão, papagaio, pepeta…

. Foi um fiasco!

. Porém, a mudança no clima gradualmente vai extinguir a vida no planeta; menos as bactérias, vírus e as baratas.

. Não sei se os “baratas tontas” dos políticos que governam o mundo escapariam, acho que não!

. O planeta está virando uma fornalha gigante, um micro-ondas, uma caieira sem tamanho!

. Por hoje chega, o Heráclito estava certo, arché é o fogo!

. Bom dia, esperança!