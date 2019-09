Muitas lições podem ser tiradas de tudo o que está acontecendo na política. A queda de braço entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo não terá vencedores. Todos perdem! Não precisa estar estudando para o ENEM para saber que é um fato concreto em função da dinâmica dos poderes. A experiência vivida, sentida, convertida em exemplo e raciocinada prova que o governador Gladson Cameli e os próprios deputados perderão. O Regime Militar, que durou mais de 20 anos, precisou do Congresso Nacional para tudo, até para fechar suas portas quando foi necessário. Porém, a conta a ser paga foi alta! A harmonia entre os poderes que se vê tão exaltada pela alta plumagem da república é um ideal, porque a realidade é bem diferente. Basta olhar para Brasília e para o quintal de casa, o Acre. Um governo não governa sem o parlamento. É só perguntar para o Judiciário. O governador e sua base estão entrando em um jogo perigoso que pode nos levar a ter grandes dores de cabeça. Melhor para o povo que se entendessem!

. O que todos se perguntavam ontem era:

. O que faziam os deputados Roberto Duarte (MDB) e Fagner Calegário (sem partido) na reunião do que sobrou da base do governo na Assembleia?

. Duarte e Calegário, ao que parece, combinaram na resposta:

. Viemos ser solidários aos nossos colegas!

. Experiente deputado, caminhando no quarto mandato, suspirou fundo e disse:

. É o que dá deixar a oposição, que é minoria, controlar a maioria no parlamento.

. Para esse deputado, o único erro do governo foi a equipe não ter falado a mesma língua quando discutiu a emenda na LDO.

. Na verdade, na verdade o governo foi à forra depois da retumbante derrota da quarta feira, uma humilhação pública.

. Quando eu vi o estrago pensei logo: esse negócio não vai terminar bem!

. Pois é, né!

. Lembrei do Hardy (1960), desenho animado dos estúdios Hanna-Barbera…

. “Oh vida, oh céus, oh azar… isso não vai dar certo! ”

. Em conversa com o líder do PC do B na Aleac, deputado Edvaldo Magalhães, foi enfático ao dizer que, “a crise entre o governo e sua base vai se aprofundar”.

. Toda a guerra é para saber quem manda mais…

. O governador Gladson, em relação aos deputados, resolveu mais ser temido do que amado; recorreu ao poder conferido pelo povo nas urnas!

. Quer acabar com um deputado da base do governo é só tirar os cargos como fez o núcleo duro do governo.

. Alguém assistiu um filme chamado “Lua de Fel”?

. O certo é que o governador Gladson bombou nas redes sociais e os parlamentares apanharam mais do que cachorro de índio em dia de caiçuma na aldeia.

. Ainda tenho uma dúvida: não acredito nessa conversa de que índio bate em cachorro.

. Os brancos, que não são tão brancos, sei que sim!

. A peia nos deputados foi generalizada, sobrou para todo mundo!

. Nem mesmo os quatro parlamentares que faltaram à “sessão derruba vetos” escaparam da sova nas redes sociais.

. De Nova Iorque o governador Gladson Cameli manda um alô para todos:

. Alôou!

. Bom dia!