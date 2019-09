PRF prende dupla e apreende 65 kg de cocaína em fundo falso de carro boliviano na BR-317

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na manhã desta sexta-feira (20) 65 kg de cocaína e prendeu duas pessoas, R.B.B, de 26 anos, e J.K.P, de 25 anos, pelo crime tráfico de drogas. As prisões aconteceram no km 99 na BR-317, próximo ao trevo do Município de Senador Guiomard.

De acordo com o Policial Rodoviário Federal, Sávio Hipólito, a PRF estava fazendo uma fiscalização de rotina na BR-317, quando um veículo Toyota Etios de cor cinza, placa OXP-4648, de Brasiléia foi abordado, o motorista ficou muito nervoso e apresentou conversas desconexa. Em seguida um outro veículo modelo Versa de cor branca, placa boliviana 3020 ENB, também foi abordado e os policiais constataram que os dois veículos estavam juntos.

O condutor do carro Etios estava passando informações para o condutor do carro Boliviano a respeito das fiscalizações. Durante a revista os Policiais perceberam que o carro Boliviano estava com um fundo falso no assoalho do carro. Os veículos foram apreendidos e encaminhados até a Superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Centro de Rio Branco. Foi feito as buscas e os Policiais encontraram 65 kg de cocaína.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão e a dupla foi encaminhada à Delegacia da Polícia Federal para os devidos procedimentos.

No ano de 2018 a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 500 kg de cocaína, este ano já foi apreendido 365 kg de cocaína.