Prefeitura de Brasileia realiza Projeto Bolsa Família no bairro Leonardo Barbosa

A Prefeitura de Brasiléia através da Secretaria de Assistência Social realizou na sexta-feira (20), mais uma edição do Projeto Bolsa Família na Comunidade, desta vez o Bairro beneficiado com a ação foi o Leonardo Barbosa.

O objetivo do projeto é colocar a gestão mais próxima dos moradores com ações de Assistência Social, Saúde e Educação. Dentre os serviços também são realizadas atualização do programa Bolsa família, atualizando a caderneta de vacinação, pesagem, acompanhamento da frequência escolar, dentre outros.

O coordenador da Central de Movimento Popular de Brasileia, Saulo Firmino, falou a respeito da ação realizada pela prefeitura. “Nós agradecemos a gestão municipal pelo trabalho que tem feito nos bairros trazendo movimento e interação entre os moradores. Graças a Deus a Prefeita Fernanda Hassem tem olhado com carinho para o nosso bairro, trazendo muitas melhorias com a reforma da praça principal e da quadra para que os nosso jovens possam jogar um futebol”, falou Saulo Firmino.

Além de atividades ligadas à Bolsa Família, foi realizado corte de cabelo, apresentação dos idosos, capoeira, concurso de pintura para as crianças, cantinho da leitura e palestras, dentre outras atividades que durante todo dia atendeu a população daquela localidade.

A Secretária de Assistência Social destacou a importância de ter os dados atualizados. “Estamos com uma grande pendência de atualizações dos beneficiários do município, por isso estamos levando as ações para dentro dos bairros para que as famílias possam ter um acesso mais rápido sem precisar se deslocar do seu bairro para as unidades de saúde ou Secretaria de Assistência Social, estamos levando várias ações e o projeto vai acontecer em outros bairros, e dentro da assistência temos muitas ações do CRAS, CREAS, Conselho Tutelar e Centro do Idoso”, destacou.

Além da Prefeita Fernanda Hassem e da equipe da prefeitura, participaram do evento os vereadores Antônio Francisco, Edu Queiroz e os moradores do bairro.