Não se governa com emoção e sem políticos 

No Estado de Direito, no atual contexto político, ninguém governa sem o apoio de uma forte base parlamentar. Porque é ela que aprova os projetos enviados pelo governo e permite a governabilidade. O que o governador Gladson Cameli fez ao demitir 340 cargos de confiança ligados aos deputados foi uma bravata perigosa. Passou uma imagem à opinião pública de que os deputados entupiram o governo de parasitas, quando são parceiros de campanha. Não será com o corte destes cargos que manterá o equilíbrio fiscal. Isso é matemático, é só somar os valores. Também não é verdadeiro que a derrubada dos oito vetos do governador enviados ao parlamento foi um ato de rebeldia. Não foi! Vamos pontuar a realidade. Antes do projeto da LDO ser votado foi feito um acordo do governo com os deputados de que a matéria seria votada no formato que foi aprovado. Os vetos foram inexplicáveis, porque tudo se deu num acordo com o próprio governo. E com mais um agravante: os vetos foram apresentados fora do prazo regimental. Então, descartem este motivo para as demissões. Também não se governa com o emocional à flor da pele, o Gladson Cameli ainda não entendeu isso. Se queria demitir deveria ter chamado os deputados, sentado na mesa, e pactuado as demissões. Tudo de forma transparente. Mas foi pelo caminho errado de soltar um pacotão no Diário Oficial com as demissões de surpresa, sem avisar ninguém. A caneta é sua, mas muito da tinta desta caneta foi conseguida com os votos da classe política. Só quem não conhece como funcionam as relações políticas está aplaudindo esta grande patuscada de desfecho ainda incerto.

NÃO SE GOVERNA OUVINDO LOBOS

O Gladson deveria entender de uma vez por todas é que, quem governa ouvindo os lobos, acaba um dia sendo devorado pela matilha. Tem que ter ao seu lado quem tenha a coragem de dizer que está errado quando estiver e não de conselheiros belicosos e bajuladores. A imagem que se fica é que a sua ansiedade em fazer andar o governo o leva a cometer desatinos.

JOGADOS NA LAMA

O que mais revoltou ontem os deputados é que as demissões passaram para a opinião pública que, eles são sugadores do governo. Se governa com aliados. Por conta deste ato, a imagem dos deputados foi jogada na lama e foram nominados com a pior adjetivação na rede social.

SEM CONDIÇÃO MORAL

Acompanho a ALEAC há décadas. Vi poucos líderes com a capacidade de diálogo como o deputado Luiz Tchê (PDT). Mas, depois da onda de demissões na base do governo, ficou sem moral para continuar no cargo. E por um motivo: perdeu a confiabilidade para negociar.

QUEM VAI CONFIAR NO TCHÊ?

Depois de toda esta confusão, desfazendo o que conseguiu com tanto esforço, que foi unir a base do governo, algum deputado da base ainda vai acreditar do que for acordado com ele será cumprido pelo governo? O deputado Tchê (PDT) sabe que foi atingido em cheio.

VIRA MARIONETE

Ficando na liderança do governo, o deputado Luiz Tchê (PDT) vira uma marionete e nada mais.

NÃO TENHO QI BAIXO

Sem falsa modéstia, não tenho o QI de um gênio, mas não tenho QI baixo. Não consegui entender o argumento do governo de que demitiu os cargos de confiança para depois “repactuar” com os deputados e voltar a nomeá-los. Mas as demissões não foram forçadas porque o governo está no limite da Lei de Responsabilidade Fiscal? Alguém me explica?

NÃO ACEITARÁ O CARGO

A informação que corria ontem entre os deputados é que muitos deles não aceitarão mais ter os seus indicados nomeados, porque podem ser demitidos mais na frente de novo. Um Vagner Sales aceitará expor o filho Fagner, demitido do DERACRE, a um novo constrangimento?

ROMPIDO COM O GOVERNO

Quem mais foi explícito no descontentamento foi o deputado José Bestene (PROGRESSISTA) ao falar em alto e bom som: “estou rompido com este governo”. Abandonou a reunião. Esperava que os deputados reagissem com um NOTA para mostrar que não traíram ninguém.

CONVERSA DE BÊBADO PARA DELEGADO

O vice-governador Major Rocha foi escalado para apaziguar os ânimos entre os deputados e fracassou. Logo depois da sua saída vieram comentários, de que a reunião com o Rocha foi uma conversa de bêbado para Delegado, aquela que não resolve nada, complica mais.

VAI TER CANDIDATO

O deputado José Bestene (PROGRESSISTA) era um dos mais irritados e saiu apregoando que, quem pensa que o seu partido não terá candidato a prefeito de Rio Branco está enganado.

JENILSON NO PSB

O deputado Jenilson Lopes não teve a presença de colegas de parlamento no ato de sua filiação, porque estavam todos envolvidos na confusão com o pacote de demissões solto de forma inesperada pelo governo, e que lhes atingiu no peito. A ALEAC estava um vespeiro.

UM DADO REVOLTANTE

O secretário de Segurança, Paulo César, trouxe ontem na sua entrevista no “Boa Conversa”, que apresento com o colega Astério Moreira no ac24horas, um dado terrível: 50% do efetivo da PM que era para estar nas ruas está à disposição de autoridades. É revoltante!

NÃO CAIA NA ESPARRELA

O governador Gladson avalie bem antes de mandar á ALEAC um projeto “regularizando” o Pró-Saúde sem ter um minucioso estudo jurídico. Para não cair na esparrela do ex-deputado Raimundinho da Saúde, que aprovou projeto neste sentido e foi considerado inconstitucional.

O CORONEL É FORTE

O Coronel da SESACRE, Rezende, é forte, sua cabeça na estava na lista da guilhotina.

ARTICULAÇÃO QUE DÁ PENA

Tudo boa gente, só isso. Mas dizer que a secretária de Articulação Política funciona no governo Gladson é brincar com coisa séria. Todas as sessões eu estou na ALEAC e não vejo nenhum dos seus assessores dialogando com os deputados. Também, conversar o que, seu poder é zero.

TENTOU DE TODAS AS MANEIRAS

Mesmo fora do Estado, o presidente da ALEAC, deputado Nicolau Junior (PROGRESSISTA), tentou de todas as maneiras convencer o governador Gladson a voltar atrás no decreto de demissões. Nicolau é uma voz ponderada que, não sei o motivo, não é ouvida no governo.

DANDO RISADAS

Quem andava ontem pela ALEAC em meio ao clima quente entre os deputados, com um riso escancarado era o deputado Roberto Duarte (MDB). Por isso é que tenho uma posição independente em relação ao governo para não passar pelo vexame de hoje, comentava.

NÃO HÁ COMO RESTABELECER A CONFIANÇA

Vamos ser real: as relações entre o governo e a sua base na ALEAC depois de tudo o que aconteceu ontem estão seriamente abalada. Quando se perde a confiabilidade pela primeira vez, uma recomposição jamais restabelece o clima anterior. Assim também é na política.

COMO ESPECTADOR

O senador Sérgio Petecão (PSD) estava ontem pelas brenhas de Cruzeiro do Sul e hoje estará em Marechal Taumaturgo. Disse ao BLOG que quer ficar bem distante do centro do poder.

FLAVIANO REVOLTADO

Não conversei com ele, mas quem conversou revelou que o deputado federal Flaviano Melo (MDB) se encontra revoltado com a forma como foi tratado o seu partido nas demissões.

FRASE SINCERA

A deputada Antonia Sales (MDB) postou no grupo dos deputados na internet que passou 20 anos sem precisar do PT e que pode passar quatro anos sem precisar do atual governo. Seu filho Fagner foi guilhotinado ontem sem aviso da direção do DERACRE em Cruzeiro do Sul.

QUEM NÃO CONHECE

Só quem diz que o governador Gladson está certo é quem não conhece a importância do parlamento para qualquer governo. Pode brecar qualquer projeto e engessar o Executivo. Um parlamento rebelde trava qualquer administração, e atravanca a vida de qualquer governante.

VIRA ESTAFETA

Um experiente deputado comentava ontem com a imprensa- em peso na ALEAC – ser balela o boato de que o governador poderia se filiar ao PSDB, e fulminou o comentário: “não deixaria de ser General no PROGRESSISTA para ser Estafeta do Rocha no PSDB”. Faz muito sentido.

PURA TOLICE

Culpar o chefe do gabinete civil, Ribamar Trindade, pelas demissões, é pura tolice, não tem a caneta que nomeia e nem que demite. Vamos situar o debate dentro da realidade do fato.

EXPLICANDO

Estafeta é aquele soldado que cumpre tarefas dadas pelos oficiais do Exército.

FRASE DO DIA

“Quando mais poder você cede, mais poder você tem”. Francis Hesseilbein, Escitor americano.