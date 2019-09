MPF/AC divulga lista, data e local da prova para estágio em Rio Branco e Cruzeiro do Sul

O Ministério Público Federal no Acre divulgou nesta sexta-feira 20, o local de prova e a lista dos candidatos habilitados a participarem do 1º Processo Seletivo Público de 2019 para preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva para estágio de nível superior nas áreas de Administração, Comunicação Social, Construção Civil, Direito e Sistema de Informação em Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

As provas objetivas serão realizadas dia 22 de setembro, das 8h às 12 h (horário local). Os candidatos deverão apresentar-se no local das provas com antecedência mínima de 30 minutos levando documento de identificação com foto e caneta esferográfica de tinta azul ou preta, conforme o item 4.5 do Edital MPF/PR/AC nº 05 /2019.

Os candidatos que concorrem às vagas em Rio Branco realizarão as provas no Campus da Universidade Federal do Acre (Ufac), no Bloco Multidisciplinar.

Em Cruzeiro do Sul, as provas serão aplicadas no Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Vale do Juruá (Ieval), Avenida Boulevard Thaumaturgo, 495 – Centro – 2º piso do prédio da loja Gazin.

Mais informações poderão ser obtidas pelo telefone (68) 3214 – 1414 no Setor de estágio do Núcleo de Gestão de Pessoas, pelo endereço eletrônico [email protected] ou no site www.mpf.mp.br/ac/estagie-conosco .

Confira aqui a lista completa dos candidatos habilitados