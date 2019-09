Marcus para Jorge Viana: “Nossa jornada está apenas começando”

A valer pela última publicação de Marcus Alexandre numa rede social, em que parabeniza o ex-senador Jorge Viana pela passagem de seu aniversário, entende-se que a história política dele e de Jorge está longe de acabar. Nesta sexta-feira, 20, Alexandre fez uma espécie de afago aos apoiadores do Partido dos Trabalhadores (PT) ao afirmar, em forma de poema ao amigo, que a é preciso continuar. Alegraram-se os que subentenderam a política no post. Houve também quem criticasse: “tem gente que vota no Jorge ainda, misericórdia”, comentou um seguidor.

Numa fotografia ao lado de Jorge, feita durante agenda no município de Feijó, o ex-prefeito de Rio Branco legendou: “De tudo ficaram três coisas… A certeza de que estamos começando… A certeza de que é preciso continuar… A certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar… (…)”.

Na sequência, citou que a interrupção pode servir para um novo caminho. “Da queda, um passo de dança… Do medo, uma escada… Do sonho, uma ponte… Da procura, um encontro!”. O xeque-mate apareceu com a frase: “Nossa jornada está apenas começando…”.