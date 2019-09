Ifac passa a integrar a UAB e pode oferecer cursos EAD no Acre

Os dados do Ministério da Economia mostram que a madeira segue mostrando vigor na balança comercial do Estado do Acre.

As exportações de madeiras e compensados do Acre ampliaram em US$ 1,4 milhão entre janeiro e agosto deste ano na comparação a igual período de 2018.

Em termos percentuais são 21,5% de aumento em apenas um ano. Boletins regulares com informações econômicas sobre o Estado são disponibilizados pelo Observatório do Fórum Permanente de Desenvolvimento do Acre.