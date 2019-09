Gasolina no município de Cruzeiro do Sul chega a ser vendida por R$ 5,20

A Secretaria de Obras de Epitaciolândia mantém duas frentes de serviços no Programa de Recuperação e Melhoria de Ramais do município. Atualmente, duas patrulhas mecanizadas atendem comunidades ao longo do Rio Acre. Já são mais de 300 quilômetros de ramais recuperados e diversas pontes construídas, de acordo com a prefeitura.

O Prefeito Tião Flores visita os serviços de recuperação de ramais e aproveita para conversar com moradores das comunidades.

“Estamos acompanhando de perto os serviços de recuperação de ramais e ouvindo as comunidades para buscar, dentro das possibilidades da prefeitura, atender suas reivindicações.”

Já foram atendidas as comunidades Alemanha, Guajará, Laranjeiras, Quilômetro 23 e adjacências, com reabertura e piçarramento dos pontos críticos. A prefeitura conta ainda com a parceria das comunidades, que ajudam com alojamentos e alimentação para os operadores de máquinas.