Apesar de algumas chuvas, queimadas em Rio Branco aumentaram 80% em um ano

O Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG) divulgou a relação preliminar dos candidatos que se declararam com deficiência (PCD), que precisam de atendimento especial, e a relação preliminar dos candidatos inscritos no processo seletivo do Departamento Estadual de Águas e Saneamento (DEPASA).

A relação foi divulgada por meio do Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (20).

A lista preliminar dos pedidos deferidos dos candidatos que se se declararam com deficiência – PCD, segue na seguinte ordem: número de inscrição e nome, em ordem alfabética.

Os candidatos que tiveram sua inscrição indeferida podem interpor recurso exclusivamente por meio do preenchimento de formulário digital, que estará disponível no site www.ibade.org.br, das 08h da próxima segunda-feira (23) até às 18h do da terça-feira (24).