Acre é um dos Estados com escolinha do time que venceu a Copa do Brasil 2019

O grande título do Athletico Paranense é realmente a Copa do Brasil, conquistada na última quarta-feira (18) no jogo contra o Internacional.

Além do técnico Thiago Nunes já ter treinado um time acreano, o Rio Branco, o Estado possui uma das mais de 200 franquias da Escolinha Furacão, que forma os talentos do futuro que, quem sabe algum, poderão jogar no time de Curitiba: três dos titulares que venceram a Copa do Brasil estão no Athletico desde criança (Kelven, Léo Pereira e Santos).

O Athletico tem 203 escolinhas no Brasil, espalhadas em 18 Estados, entre eles o Acre.

Todas as unidades da Escolinha Furacão, com contratos de licenciamento de 3 anos, contam com profissionais habilitados pelo CAP, incluindo a metodologia desenvolvida pelo clube e produtos do rubro-negro.

Ranking de unidades da Escola Furacão (por estado)

109 – Paraná

24 – São Paulo

18 – Santa Catarina

10 – Minas Gerais

9 – Mato Grosso

7 – Rio de Janeiro

6 – Rondônia

3 – Maranhão, Pernambuco e Rio Grande do Sul

2 – Bahia, Distrito Federal e Paraná

1 – Acre, Ceará, Goiás, Paraíba e Piauí