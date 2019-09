Abertas as inscrições para Primeira Etapa do Circuito de Jiu-Jitsu na Capital

A prefeitura de Rio Branco, por meio da Fundação de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil, realiza a final masculina e feminina do 7º Campeonato de Futsal nesta sexta-feira, 20, às 19h, no Ginásio do Sesi.

Ao todo, foram 104 equipes participantes, que competiram entre si deste de julho deste ano. Os times classificados para a grande final são: Bosque x Estação Experimental (feminino), e Universitário x Conjunto Esperança I e II (masculino).

Nesta edição, a prefeita Socorro Neri anunciou que o grande diferencial ficou por conta da equidade no valor da premiação dos dois gêneros.

A gestão municipal fará uma premiação de R$ 8 mil para os vencedores, sendo dividido em R$ 3,5 mil para os primeiros colocados nos dois naipes, e R$ 2 mil para os vice-campeões da categoria.

Sobre o Campeonato de Futsal

Integrando o Calendário Esportivo do Município, o Campeonato Municipal de Futsal foi criado em 2013, e desde então é sucesso absoluto nas regionais de Rio Branco.

Na primeira edição, o time do bairro das Placas foi o vencedor no masculino e o Benfica no Feminino. No ano seguinte, venceram Bahia Velha e Estação Experimental, no Masculino e Feminino, respectivamente. Em 2015, mais uma vez, Bahia Velha, no Masculino, e Estação Experimental, no Feminino, foram os campeões.

Já em 2016 os ganhadores foram Pista e Estação Experimental, este último tricampeão no feminino. Em 2017, os times masculino e feminino do bairro da Pista conquistaram o título de melhores da capital, em dois jogos muito disputados. No ano passado, o troféu masculino foi erguido pelo Universitário, e o feminino pelo time da Estação Experimental.