Vídeo mostra obras das cabeceiras da ponte sobre o Rio Madeira

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Acre (CRM-AC) realizou, nesta terça-feira (17), fiscalização em quatro unidades de saúde dos municípios de Jordão e Santa Rosa do Purus, cidades acreanas consideradas isoladas, por não terem acesso via terrestre.

Durante a vistoria, foram flagradas irregularidades, como a falta de medicações básicas e emergenciais, como para tratar infarto agudo do miocárdio e parada cardíaca, além de escassez de outros insumos, instalações improvisadas e déficit de médicos.

A fiscalização foi feita pelos conselheiros Marcos Araripe e Virgilio Prado e pelo assessor jurídico do CRM-AC, Mário Rosas. As unidades vistoriadas no Jordão foram o Hospital da Família Dr. Márcio Rogério Camargo e a Unidade de Saúde da Família (USF) Antônio Rodrigues. Em Santa Rosa do Purus foram vistoriadas a Unidade Mista da cidade e o Centro de Saúde Paulo Alcione Marques.

O município do Jordão conta com apenas uma médica para atender no hospital em tempo integral, ou seja, a médica trabalha 24 horas por dia, sete dias na semana, já que também fica de sobreaviso. Foi constatado que a UBS também tem somente um médico, que chegou na cidade há menos de um mês.

Ainda de acordo com os conselheiros, no município de Santa Rosa do Purus apenas um médico do Exército faz os atendimentos à população, já que a médica que reside na cidade se encontra de férias.

“No Jordão, encontramos no hospital da cidade salas improvisadas, inclusive a do raio-x, que expõe todos os servidores a radiações. A UBS da cidade também está com uma estrutura bastante defasada. Em Santa Rosa, no hospital apresentou algumas irregularidades estruturais e falta de medicações. Já a UBS da cidade aparentemente não tem grandes faltas de equipamentos ou materiais. A grande dificuldade é com relação ao quantitativo de médicos”, afirmou o conselheiro Virgilio Prado.