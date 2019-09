Vereadores debatem sobre Bolsonaro e países asiatísticos

Uma viagem de última hora do Pastor Agostinho, líder e presidente da Igreja Batista do Bosque (IBB), considerada uma das maiores igrejas evangélicas do Acre pegou muita gente de surpresa, inclusive, os fiéis da própria congregação.

Como não poderia ser diferente, se tratando de Acre, várias teorias surgiram para explicar o repentino sumiço. Os boatos iam desde problemas pessoais, até infarto.

O ac24horas apurou que realmente se trata de um problema de saúde, mas não do coração. O Pastor Agostinho precisou viajar para tratar de um problema que aflige muitas pessoas nos dias de hoje, o esgotamento por estresse. Por isso, a viagem.

A orientação dos médicos foi de que o pastor se afastasse por alguns dias do telefone e ficasse ausente das redes sociais, o que acabou colaborando para o surgimento dos mais diversos boatos.

A IBB, inclusive, divulgou por meio das redes sociais, uma nota em que esclarece que o afastamento das atividades ministeriais do Pastor Agostinho é motivado por um tratamento de saúde. A mesma nota, assinada pela Pastora Valéria Marques, esposa do pastor, afirma que Agostinho retorna as suas atividades normais nos próximos dias.

A Igreja Batista do Bosque é considerada uma das maiores do Acre e possui, atualmente, cerca de 10 mil fiéis.