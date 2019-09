Universidade Federal do Acre divulga editais na área de Mestrado e Doutorado

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Estadual do Maranhão (PPG/UEMA) em parceria com a Universidade Federal do Acre (UFAC) tornou público abertura de inscrições para o preenchimento de 100 vagas para o processo de seleção de candidatos para ingresso em 2020 no curso de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Biotecnologia da Rede BIONORTE

As inscrições começaram nesta quarta-feira (18) e termina dia 17 de Outubro.

As vagas foram distribuídas de acordo com as Coordenações Estaduais e linhas de Pesquisa onde há orientadores habilitados e com disponibilidade de vagas, assim distribuídas: ACRE (5), AMAZONAS (12), AMAPÁ (5), MARANHÃO (16), MT (12), PARÁ (17), RONDÔNIA (9), RORAIMA (8), TOCANTINS (16).

No ato da inscrição, o candidato deverá preencher corretamente todas as informações solicitadas no portal da Rede www.bionorte.org.br e anexar arquivos eletrônicos individualmente, nos formatos PDF, JPEG ou PNG (de até 5 megabytes), dos seguintes documentos devidamente identificados. Os comprovantes curriculares também deverão ser identificados de acordo com a denominação especificada na descrição dos itens do currículo.

O recebimento das inscrições ocorre, na UFAC no Laboratório da PPG-BIONORTE, os interessados podem ligar no número (68) 3229-4550 ou por e-mail [email protected], o horário de funcionamento é das 8h as 12h.

Para mais informações: Clique Aqui