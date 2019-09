Sinteac exige que polícia elucide assassinato de professor: “não pode ser mais uma estatística”

Após o assassinato do professor José Augusto de Freitas, de 56 anos, ocorrido na madrugada dessa quarta-feira, 18, no ramal São José, do bairro Belo Jardim, Segundo Distrito de Rio Branco, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre (Sinteac) exigiu por meio de uma nota pública os devidos esclarecimentos com relação à morte do professor.

O Sinteac pede que as autoridades policiais elucidem um suposto latrocínio cometido contra o homem que integrava a categoria. “Esperamos que as polícias esclareçam esse caso, para que os criminosos possam pagar pela atrocidade cometida contra um trabalhador da educação”, afirma.

De acordo com a diretoria do sindicato, o caso será acompanhado para que não haja impunidade a quem cometeu o crime. “Como aconteceu no ano passado com o caso do professor Antônio Carlos e o assassinato da professora Franciane Piva Peres”, ressalta a nota.

A diretoria do Sinteac pediu mais segurança na capital acreana. “(…) em menos de uma semana registramos o assassinato de sete pessoas no estado, sem que alguns autores tenham sido capturados pelas forças de segurança. Não podemos concordar que assassinato covarde de um trabalhador da educação se transforme em mais uma estatística”.

O sepultamento da vítima deve acontece na manhã dessa quinta-feira.

Entenda

O professor foi encontrado morto dentro de sua casa pelos vizinhos. A vítima estava sem roupa, com cortes profundo no pescoço. Os moradores chegaram a informar que viram o professor na companhia de um jovem e encontraram homens levando objetos da casa pela madrugada e colocando-os dentro de um carro.

Moradores afirmaram ainda que José morava sozinho, era homossexual e que desconfiaram quando ele não saiu de casa cedo para trabalhar. Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) afirmam que já iniciaram as investigações.