Risco de fogo diminuiu muito no Acre, mostra mapa da Sema

Com curadoria do ARTEQUEACONTECE, projeto apresenta imagens do fotógrafo mineiro Leonardo Finotti em exposição inédita e exclusiva a bordo de todos os voos nacionais e internacionais da Companhia

São Paulo – Com o intuito de levar arte e cultura do Brasil para todas as regiões do país e também exterior, a exposição a bordo GOL Mostra Brasil chega em sua quarta edição com fotografias de Leonardo Finotti. O tema desta mostra é arquitetura brasileira, e será composta por 140 diferentes imagens, que ficarão expostas pelos próximos seis meses nos aviões da Companhia, além de outros espaços como salas VIPs e aeroportos.

“Temos muito orgulho de promover o primeiro projeto de exposição fotográfica a bordo no mundo, que agora chega à quarta edição. Em cada imagem que colocamos em nossas aeronaves, levamos um pouco mais do Brasil sob diferentes aspectos e olhares, ressaltando sempre o lado positivo do nosso país”, destaca Loraine Ricino, diretora de marketing da GOL.

Sob o título “Memórias do Brasil”, a exposição traz registros das cinco regiões brasileiras, incluindo edifícios culturais, museus, igrejas e universidades que se destacam pela arquitetura única. Natural de Uberlândia, Leonardo Finotti iniciou sua carreira em Portugal e seu primeiro trabalho no Brasil foi fotografar a fundação Iberê Camargo para o arquiteto português Álvaro Siza. Também participou das comemorações do centenário de Oscar Niemeyer, onde se desafiou na exposição individual “100 anos, 100 fotos e 100 obras”, na fundação EDP em Lisboa. Além disso, foi escolhido pelo MOMA de Nova Iorque para trazer o seu olhar em fotos da América Latina para a exposição “Latin American in construction: architecture 1955-1980”, e hoje tem 15 fotografias na coleção permanente do museu.

“Estou muito feliz de ter sido o artista escolhido para essa nova temporada do projeto GOL Mostra Brasil e em ver meu trabalho ganhando visibilidade com públicos distintos que estão em viagem no país e exterior. Procuro sempre mostrar o melhor de cada cidade. É importante que as pessoas vejam a arquitetura e a fotografia, e assim ajudar a construir e preencher lacunas da memória visual”, afirma o artista.

A curadoria é assinada pelo ARTEQUEACONTECE, plataforma que conecta a Companhia ao universo da arte contemporânea. O trabalho consiste tanto na seleção dos artistas que têm o perfil, como na definição dos temas e imagens, além de fazer todo o acompanhamento para garantir a qualidade e aderência para a proposta e exposição ao público.

Algumas imagens, além de expostas nas aeronaves, poderão também ser conferidas de perto nas salas VIPs GOL Premium Lounge, do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e no RIOgaleão, no Rio de Janeiro (ambos nos terminais domésticos e internacionais). Além disso, para expandir o acesso deste acervo, as fotos estão disponíveis, em tempo real, pela galeria virtual www.golmostrabrasil.com.br. Nela é possível acompanhar por onde está cada imagem, nas diferentes rotas, enquanto as aeronaves da GOL estão em voo, com apenas um clique no mapa.