Assis Brasil e Antimary são mapeadas como prioridade em combate a incêndios

Homens da Força Nacional chegaram ao Acre na última terça-feira,17, para auxiliar no combate a incêndios florestais. Antes de partirem para os destinos finais, os 21 novos ajudantes mapearam, junto a órgãos de fiscalização locais, quais os lugares com maior prioridade de atuação da Força Nacional, que foram identificados o município de Assis Brasil e parte do Antimary, entre Bujari e Sena Madureira.

O monitoramento é feito na sala de situação do 4º BIS, em parceria com outros órgãos, de maneira integrada, como Ibama, ICMBio, Exército Brasileiro e governo do Estado, assim como ocorre no estado vizinho, Rondônia.

A ajuda da Força Nacional deve permanecer no Acre até o dia 24 de setembro, podendo ser prorrogada para até final de outubro, conforme necessidade.