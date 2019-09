Nora de deputado da base desmaia ao saber que foi exonerada e deixa repartição aos prantos

A senadora Mailza Gomes é a relatora, na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, do Projeto de Lei que batiza a ponte sobre o Rio Madeira com o nome de Paulo Nunes Leal. O PL é de autoria do senador Marcos Rogério, de Rondônia.

Paulo Nunes Leal foi governador de Rondônia e escreveu “O Outro Braço da Cruz”, que narra a construção da BR-364.

“O PL 4688 denomina a nova travessia sobre o Rio Madeira, em Abunã, de “Ponte Paulo Nunes Leal”, em homenagem ao então governador do Território Federal do Guaporé (1954/1955) e depois Território de Rondônia(1958/1962), e que comandou a ligação rodoviária entre Porto Velho e São Paulo”, diz a justificativa do projeto.